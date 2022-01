La definizione e la soluzione di: Stefano lo festeggia il 26 dicembre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ONOMASTICO

Significato/Curiosità : Stefano lo festeggia il 26 dicembre

Giorno di Santo Stefano Il giorno di Santo Stefano è una festività cristiana celebrata il 26 dicembre dalla Chiesa cattolica e da alcune Chiese protestanti, mentre la Chiesa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

