La definizione e la soluzione di: Società in Nome Collettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SNC

Significato/Curiosità : Societa in Nome Collettivo

Società in Nome Collettivo Italiana, la società in Nome Collettivo (o S.n.c.) è un tipo di società di persone disciplinato dagli artt. 2291-2312 del codice civile in cui tutti i ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

