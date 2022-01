La definizione e la soluzione di: È sede di un aeroporto militare friulano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : e sede di un aeroporto militare friulano

Friuli-Venezia Giulia (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) Julie in friulano, Furlanija-Julijska krajina in sloveno, Friaul-Julisch Venetien in tedesco, Friul-Venesia Julia in veneto, in sigla FVG) è una regione ...