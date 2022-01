La definizione e la soluzione di: Quello di potassio è usato in fotografia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IODURO

Significato/Curiosità : Quello di potassio e usato in fotografia

Metabisolfito di potassio incolore tossico e soffocante. Il metabisolfito di potassio viene anche usato in fotografia analogica come ingrediente del bagno di fissaggio. ^ scheda ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

