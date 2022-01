La definizione e la soluzione di: Quello degli Abruzzi è in provincia di Teramo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROSETO

Significato/Curiosità : Quello degli Abruzzi e in provincia di Teramo

provincia di Teramo La provincia di Teramo è una provincia italiana dell'Abruzzo di 299 974 abitanti con una superficie di 1 954,38 km², la terza della regione per estensione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con quello; degli; abruzzi; provincia; teramo; Il peggiore è quello che non vuol sentire; quello di potassio è usato in fotografia; quello culturale... non viaggia; Ci si cimenta in quello di ferro; Gli antichi temevano quelle degli dèi; Le sartine degli atelier; È avversato dalla Lega per la protezione degli animali; Uno degli Evangelisti; Quello degli abruzzi è una località marittima; Sfocia in mare presso Roseto degli abruzzi ; Barletta-Andria-__, provincia pugliese; La provincia lombarda che si spinge più a est; Una provincia sarda; È in provincia di Ancona; teramo sulle targhe; I nativi dell'Aquila o di teramo ; Comune in provincia di teramo ; Sigla di teramo ; Cerca nelle Definizioni