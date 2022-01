La definizione e la soluzione di: Quello culturale... non viaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BAGAGLIO

Significato/Curiosità : Quello culturale... non viaggia

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con quello; culturale; viaggia; quello di potassio è usato in fotografia; Ci si cimenta in quello di ferro; quello degli Esteri è alla Farnesina; È concitato quello di chi discute; Autorità in campo culturale o professionale; Antonio Gramsci teorizzò quella culturale ; Articoli di argomento culturale ; Movimento culturale di protesta sorto negli Usa intorno al 1950; viaggia con il campionario; Un... teatro viaggia nte; Si mettono sulle gomme per viaggia re sulla neve; Così viaggia chi ricorre all autostop; Cerca nelle Definizioni