La definizione e la soluzione di: Il protagonista dell opera I pescatori di perle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NADIR

Significato/Curiosità : Il protagonista dell opera I pescatori di perle

Il sogno della moglie del pescatore censura. I due polpi sono utilizzati da Hokusai per affrontare diverse perversioni all'interno della sua opera, di cui alcune hanno per protagonista il polpo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

