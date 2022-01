La definizione e la soluzione di: Il premio d apertura quando si gioca a tombola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AMBO

Significato/Curiosità : Il premio d apertura quando si gioca a tombola

Altre definizioni con premio; apertura; quando; gioca; tombola; Un prestigioso premio ; Un premio annuale riservato ai cantautori; Il premio Nobel per la letteratura del 2021; La Susan premio Oscar per Dead man walking; Un apertura della gonna; Celebre brano di apertura del musical Hair; Un apertura per sbirciare; Ha un’apertura nella quale si introducono schede; Ha lanciato quando quando quando ; È rettangolare anche quando è circolare; Vi si regola l orologio quando ci si reca in un altro Paese; Il disordine quando passa l accettabile; Si gioca in palazzetti al coperto; Il tennis gioca to contro il muro; I gioca tori d una squadra di calcio; Il calcio in miniatura coi gioca tori basculanti; Si può fare a tombola ; Ruzzolare, capitombola re; Le sale con la tombola ; La coppia in tombola ; Cerca nelle Definizioni