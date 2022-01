La definizione e la soluzione di: I piccoli pianeti del Sistema solare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTEROIDI

Significato/Curiosità : I piccoli pianeti del Sistema solare

Pianeta Pianeta extrasolare Sistema solare Definizione di pianeta Pianeta nano Corpo minore pianeti del Sistema solare Cronologia della scoperta di pianeti e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con piccoli; pianeti; sistema; solare; piccoli pesci di mare dalle carni pregiate; Fiori piccoli ma profumatissimi; In quelle dei pantaloni ci stanno piccoli oggetti; piccoli roditori che compiono disastrose migrazioni in massa; pianeti del Sistema Solare come Giove e Urano; Girano attorno ai pianeti ; Tanti sono i pianeti principali del sistema solare; Circonda i pianeti come la terra; Incide sul sistema nervoso; sistema re le merci sulla nave; Noto database di oggetti esterni al sistema Solare; Il primo pianeta del sistema Solare; Noto database di oggetti esterni al Sistema solare ; Il primo pianeta del Sistema solare ; Quello solare produce energia; Quello solare si usa per abbronzarsi; Cerca nelle Definizioni