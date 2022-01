La definizione e la soluzione di: Non voleva fare il soldato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RENITENTE

Significato/Curiosità : Non voleva fare il soldato

Il buono, il brutto, il cattivo di un soldato - 3:50 Marcetta senza speranza - 1:40 Morte di un soldato - 3:05 L'estasi dell'oro - 3:22 Il triello - 7:14 Il buono, il brutto, il cattivo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con voleva; fare; soldato; Maria Antonietta le voleva dare al posto del pane; Avere ciò che si voleva ; Giuni Russo voleva andarci con uno straniero; Chi lo fa vestito, non voleva farlo; fare da appoggio; Un ottima qualità di farina utilizzata per fare dolci; fare incetta di beni; Materia per fare maschere; Era un soldato coloniale; Un astuccio del soldato ; Un soldato di cavalleria; soldato che diede nome a una foggia di pantaloni; Cerca nelle Definizioni