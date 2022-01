La definizione e la soluzione di: Il nome tedesco della città di Sion, in Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SITTEN

Significato/Curiosità : Il nome tedesco della citta di Sion, in Svizzera

Sion (Svizzera) Sion (toponimo francese; in tedesco Sitten, in latino Sedunum) è un comune svizzero di 34 708 abitanti del Canton Vallese, nel distretto di Sion; ha lo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con nome; tedesco; della; città; sion; svizzera; Società in nome Collettivo; Il nome di un Brooks; Il nome ... di Pallino; Il nome greco di Venere; Tu in tedesco ; Paul __, compositore tedesco ; __ Gropius, architetto tedesco ; Il land tedesco con la città di Weimar; Affluente della Garonna; Jean, il presidente della Federazione Internazionale dell Automobile; Si rimette alla clemenza della corte; Tammy, attaccante della Roma; La città francescana; Nate nella città dei Sassi; città sulla Mosella; città dell Anatolia centrale; Lega Mission aria Studenti; Donna dell esercito che ha mansion i assistenziali; Una concession e poco spontanea; Espression e che indica l impossibilità di poter esprimere la propria opinione; La città svizzera capitale del Cantone del Vallese; La capitale svizzera ; Fa ricerche sulle particelle in svizzera ; Importante località svizzera ; Cerca nelle Definizioni