La definizione e la soluzione di: Nel cervello c è la pia e la dura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MADRE

Significato/Curiosità : Nel cervello c e la pia e la dura

Meningi (sezione Spazi inter-meningei e liquor) dura madre (o dura meninge), aracnoide e pia madre (o pia meninge). Per la loro derivazione embrionale possono anche essere chiamate meninge dura (dura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con cervello; dura; La scatola... piena di cervello ; Separa due lobi del cervello ; cervello tico, complicato; Racchiude il cervello ; La procedura burocratica; Due scatti di uguale dura ta; Il contenuto alimentare nello stomaco dura nte la digestione; dura come... una faccia; Cerca nelle Definizioni