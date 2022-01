La definizione e la soluzione di: Nadia __, grande ginnasta romena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMANECI

Significato/Curiosità : Nadia __, grande ginnasta romena

Romania esplicativo della lingua romena, 1998; Nuovo dizionario esplicativo della lingua romena, 2002 ^ Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai romeni nella letteratura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con nadia; grande; ginnasta; romena; La nadia scrittrice de Gli anni al contrario; nadia , grande ginnasta; Le sorelle sciatrici Nicol e nadia ; La città americana con il fiume North Canadia n; grande città dell Australia; Emma grande attrice inglese; grande pittore spagnolo; L ode propria di un grande poeta greco; L ex-ginnasta Comaneci; L ex ginnasta Chechi; Il Cassina ex-ginnasta , medaglia d'oro ad Atene 2004; Nadia , grande ginnasta ; Una storica località romena ; La moneta romena ; Roman, compianto musicista d'origine romena ; Cada automobilistica romena ; Cerca nelle Definizioni