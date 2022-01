La definizione e la soluzione di: Le mettono i magistrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOGHE

Significato/Curiosità : Le mettono i magistrati

Altre definizioni con mettono; magistrati; Si promettono con i mari; Si mettono sulle gomme per viaggiare sulla neve; Le somme che si scommettono ; Permettono di far cadere le bombe dagli aerei; Associazione che raggruppa i magistrati ; magistrati dell antica Sparta; Il manto di certi magistrati ; Raggruppa i magistrati ; Cerca nelle Definizioni