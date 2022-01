La definizione e la soluzione di: Mario, scultore contemporaneo in legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CEROLI

Significato/Curiosità : Mario, scultore contemporaneo in legno

Mario Ceroli Mario Ceroli (Castel Frentano, 17 maggio 1938) è uno scultore e scenografo italiano. Formatosi all'Accademia di belle arti di Roma, sotto la guida di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

