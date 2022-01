La definizione e la soluzione di: Lega Missionaria Studenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LMS

Significato/Curiosità : Lega Missionaria Studenti

Lega Missionaria Studenti La Lega Missionaria Studenti (LMS) è un movimento giovanile italiano di impegno cristiano, fondato nel 1927 dai padri gesuiti dell'Istituto Massimiliano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con lega; missionaria; studenti; È avversato dalla lega per la protezione degli animali; La sarta che disegnò elega ntissimi tailleurs; Ha un amministratore delega to; È collega to a pozzi; Assiste studenti ; La sua università ha studenti canuti; Il pullman che trasporta gli studenti ; Spesso lo indossano gli studenti delle elementari; Cerca nelle Definizioni