La definizione e la soluzione di: Jiri, il poeta ceco di Viaggio verso il gelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORTEN

Significato/Curiosità : Jiri, il poeta ceco di Viaggio verso il gelo

Jirí Orten Jirí Orten (vero nome era Jirí Ohrenstein) (Kutná Hora, 30 agosto 1919 – Praga, 1º settembre 1941) è stato un poeta cecoslovacco. Era di famiglia ebrea ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con jiri; poeta; ceco; viaggio; verso; gelo; L ode propria di un grande poeta greco; Il Torquato poeta ; Il grande poeta dell Iliade; Il Walt poeta di Canto di me stesso; Un ceco o un croato; Atleta ceco soprannominato la locomotiva umana; Kundera, scrittore ceco ; Il Praga undici ceco ; Lo stile dei diari di viaggio ; La Sophia de Il viaggio ; viaggio a Dar es Salaam; Un viaggio per altri mondi; Trasmette attraverso reti e canali; Fare un traverso ne nel calcio; Rovinare attraverso il troppo utilizzo; Una delle streghe dell universo Disney; Michelangelo __, regista; La gelo sa sposa di Ercole; Come Lina Wertmuller e Kathryn Bigelo w; Il prelato Angelo Scola lo è emerito di Milano; Cerca nelle Definizioni