La definizione e la soluzione di: La Jessica premio Oscar per il film Blue Sky. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LANGE

Significato/Curiosità : La Jessica premio Oscar per il film Blue Sky

Jessica Lange conquistato il premio Oscar sia come migliore attrice protagonista sia come non protagonista. La Lange è nata a Cloquet, Minnesota, il 20 aprile 1949. Il padre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

