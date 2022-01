La definizione e la soluzione di: Istituto di credito specializzato in consulenza finanziaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : BANCA D\'AFFARI

Significato/CuriositĂ : Istituto di credito specializzato in consulenza finanziaria

Banca d'affari (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità ) d'affari è un Istituto di credito il quale (diversamente delle banche commerciali) non permette depositi, ma offre servizi di consulenza alle società e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con istituto; credito; specializzato; consulenza; finanziaria; Il tipico istituto universitario statunitense; Antico istituto re privato; Sigla di un istituto di studi politici; Il direttore di un istituto scolastico; Gettare discredito ; Bilanciano... i credito ri; Il limite massimo... del credito ; Rappresenta tutti gli istituti di credito ; Il medico specializzato in gastroenterologia; Un ristorante specializzato ... nel barbecue; Marinaio specializzato nel manovrare alcune vele; Ciclista specializzato nelle gare su pista fra; Centro di Informazione e consulenza ; Operazione finanziaria ; La holding finanziaria della famiglia Berlusconi; Batosta finanziaria ; La disponibilità finanziaria di un’azienda; Cerca nelle Definizioni