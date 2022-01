La definizione e la soluzione di: Indica un tempo passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DAPPRIMA

Significato/Curiosità : Indica un tempo passato

Alla ricerca del tempo perduto di tempo Puro, che non è mai stato un vero passato. Il tempo Perduto non è un tempo passato perché è un tempo da ricercare e da ritrovare. In quanto ritrovata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con indica; tempo; passato; Espressione che indica l impossibilità di poter esprimere la propria opinione; indica gli Azzurri sui tabelloni olimpici; indica l elettrotreno sul l orario; Un luogo dove si chiedono notizie e indica zioni; Mario, scultore contempo raneo in legno; Passatempo per chi ama cantare; In un tempo successivo; Un fastidioso contrattempo ; Un giorno passato da poco; La West attrice del passato ; Participio passato di frangere usato in matematica; Il Ponti architetto del passato ; Cerca nelle Definizioni