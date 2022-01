La definizione e la soluzione di: Incide sul sistema nervoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRESS

Significato/Curiosità : Incide sul sistema nervoso

Atropa belladonna effetto detto midriasi dovuto all'atropina, che agisce direttamente sul sistema nervoso parasimpatico. Pianta erbacea e perenne, dotata di un grosso rizoma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

