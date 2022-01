La definizione e la soluzione di: Gruppo di lingue parlate in Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BANTU

Significato/Curiosità : Gruppo di lingue parlate in Africa

lingue dell'Italia Esistono poi «lingue non territoriali», parlate in Italia ma non in un territorio definito: come gli idiomi dei nomadi Rom e Sinti, e la lingua dei segni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

