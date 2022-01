La definizione e la soluzione di: Gli si deve la teoria del magnetismo animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MESMER

Significato/Curiosità : Gli si deve la teoria del magnetismo animale

Jean Sylvain Bailly (categoria Persone giustiziate sulla ghigliottina durante la Rivoluzione francese) animale", il fluido fu poi più precisamente definito magnetismo animale, quando Mesmer ne osservò le analogie con le caratteristiche del magnetismo delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con deve; teoria; magnetismo; animale; L ineluttabile destino a cui ci si deve adeguare; Gli si deve la creazione del giardino all inglese; deve risarcirli chi li procura; Uno notissimo si deve a Pitagora; La teoria matematica con set e aggregati; Una moderna teoria fisica; Nella filosofia marxista, l azione dopo la teoria ; La teoria messa alla prova in pratica; Scoprì l'elettromagnetismo ; Il medico tedesco della teoria del magnetismo animale; Il velenoso animale detto caravella portoghese; Tale è l uomo come animale ; animale che latra; L animale che barrisce; Cerca nelle Definizioni