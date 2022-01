La definizione e la soluzione di: Gioca nello sferisterio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PELOTARO

Significato/Curiosità : Gioca nello sferisterio

Macerata (sezione sferisterio di Macerata) balconata) e dal 1967 è noto per la stagione lirica estiva, trasformata nello "sferisterio Opera Festival" nel 2006 dall'allora direttore artistico Pier Luigi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

