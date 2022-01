La definizione e la soluzione di: Generale e letterato dell antica Grecia autore della Guerra del Peloponneso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TUCIDIDE

Significato/Curiosità : Generale e letterato dell antica Grecia autore della Guerra del Peloponneso

Civiltà minoica (reindirizzamento da I periodi della civiltà cretese) archeologica della Grecia antica, 1999, pp. 489–498. (EN) Lapatin, Kenneth, 2002. Misteri della Dea dei Serpenti: arte, desiderio e la fucina della storia. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con generale; letterato; dell; antica; grecia; autore; della; guerra; peloponneso; Il generale in capo dei Nordisti; Si arrese al generale Grant; Sono in testa al generale ; La comanda un generale ; Matthew, letterato britannico; Un letterato come Giuseppe Ungaretti; John, letterato del Seicento; Un Umberto letterato ; La fine dell autostrada; Città dell Anatolia centrale; Il grande presidente dell e Prediche inutili; Lavora nel campo dell e promozionipubblicitario; La città-stato dell antica Grecia; antica misura di superficie; Cinquantasei nell antica Roma; Un antica città del Peloponneso legata a Creta; La città-stato dell antica grecia ; I legislatori della grecia antica; Un atleta dell antica grecia ; Si spendevano in grecia ; Il Brown autore del romanzo Il Codice da Vinci; La percentuale che l editore paga all autore ; Diego __, l illustre pittore spagnolo del 600 autore de Las Meninas; Lo Smith autore popolare di romanzi d avventura; La musa della satira; Punto della bussola opposto a NNE; Antico nome della birra; Il Johnson della serie Saranno famosi; Dedito e preparato alla guerra ; Navi da guerra romane; Film di guerra del 1967: Quella sporca __; Pace momentanea durante la guerra ; Un antica città del peloponneso legata a Creta; Un antica città del peloponneso legata a Creta; Il capo più a sud del peloponneso ; II capo estremo del peloponneso ; Cerca nelle Definizioni