La definizione e la soluzione di: Si è fusa in Telecom. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SIP

Significato/Curiosità : Si e fusa in Telecom

Telecom Italia Media quotata alla Borsa Italiana. Dal 1º ottobre 2015 è stata fusa per incorporazione in Telecom Italia. Telecom Italia Media S.p.A. nasce nel novembre del 2002 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con fusa; telecom; Menzogna diffusa per infamare qualcuno; _ blu: una diffusa acqua minerale; Pianta diffusa a Palermo anche detta frangipani; Marasma, catasta di oggetti alla rinfusa ; Se è automatico si apre col telecom ando dall auto; Lo si preme, ad esempio sui telecom andi; Aeronautical telecom munication Network; telecom unicazioni in breve; Cerca nelle Definizioni