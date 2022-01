La definizione e la soluzione di: Firenze li ha dati anche a Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NATALI

Significato/Curiosità : Firenze li ha dati anche a Dante

Dante Alighieri battezzato Durante di Alighiero degli Alighieri e anche noto con il solo nome Dante, della famiglia Alighieri (Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 – Ravenna ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

