La definizione e la soluzione di: Fare incetta di beni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ACCAPARRARE

Significato/Curiosità : Fare incetta di beni

incetta acquisti speculativi. In questo caso molto spesso in luogo di incetta si parla di accaparramento dei beni che sconvolge le normali condizioni del mercato e della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

