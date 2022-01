La definizione e la soluzione di: L ettaro in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : HA

Significato/Curiosità : L ettaro in breve

Johnny Cash (sezione La morte a breve distanza da quella di June) cinquanta, Cash iniziò a bere alcolici in maniera smodata e sviluppò una dipendenza da anfetamine e barbiturici. Per un breve lasso di tempo, divise un appartamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con ettaro; breve; Il simbolo dell’ettaro ; I mq di un ettaro ; Quasi mezzo ettaro ; Vale quasi mezzo ettaro ; Vitamina in breve ; Una delibera del consiglio Comunale... in breve ; Lo scrittore uruguayano de La vita breve ; breve mente... irregolare; Cerca nelle Definizioni