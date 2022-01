La definizione e la soluzione di: Espressione che indica l impossibilità di poter esprimere la propria opinione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : NON AVERE VOCE IN CAPITOLO

Significato/Curiosità : Espressione che indica l impossibilita di poter esprimere la propria opinione

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (L)) un breve intervento. L'Espressione significa quindi l'occasione di esibirsi o farsi conoscere o esprimere la propria opinione davanti a un pubblico più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

