La definizione e la soluzione di: Un dolce consumato per lo più d estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GELATO

Significato/Curiosità : Un dolce consumato per lo piu d estate

Cucina tedesca (sezione Specialità per regioni) per gli adolescenti, non è spesso presa in considerazione. Il pasto del mezzogiorno era tradizionalmente il più importante della giornata. consumato in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con dolce; consumato; estate; Il vino dolce di Pantelleria; Un dolce adatto a chi ha buoni denti; È dolce nei fiumi; Cetacei d acqua dolce ; La vendita diretta al consumato re finale: al __; consumato da agenti naturali; Un sostituto dei cereali consumato dai celiaci; Pane secco consumato dai cowboy; Fuma di più in inverno che in estate ; D estate si consumano di più; Si fa sentire più in estate che in inverno; Fa piacere goderselo d estate ; Cerca nelle Definizioni