La definizione e la soluzione di: Disciplina che studia l origine e la storia delle parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ETIMOLOGIA

Significato/Curiosità : Disciplina che studia l origine e la storia delle parole

storia vedi storia (disambigua). La storia (dal greco antico ?st???a, historia, “ispezione [visiva]”, "ricerca", "conoscenza"), è la Disciplina che si occupa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con disciplina; studia; origine; storia; delle; parole; Formati secondo disciplina ; La disciplina di Augusto Basile; Il rigore disciplina re; Rigorosa con gli indisciplina ti; studia le profondità marine; Si studia all interno della filologia romanza; Li studia l etnologo; studia la deformazione dei corpi; Danno origine ai rimorsi; Un rigido tessuto di seta d origine persiana; Cialda morbida di origine francese, da farcire; L energia rinnovabile di origine ventosa; Sono citate nei libri di storia ; Un film che fa la storia ; L Ippolito autore della storia filosofica dei secoli futuri; Nella storia ce n è anche una volgare; Il grande presidente delle Prediche inutili; Lavora nel campo delle promozionipubblicitario; Il giullare delle corti feudali; Entrata delle merci in magazzino; Giochi con due parole in una; Pronunciare male le parole e non farsi capire; Per farli crollare, bastano poche parole ; Canta Sono solo parole ; Cerca nelle Definizioni