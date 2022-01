La definizione e la soluzione di: È difficile trattenerlo a lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIATO

Significato/Curiosità : e difficile trattenerlo a lungo

Leopoldo, duca di Albany (categoria Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine di San Michele e San Giorgio) della madre di trattenerlo a casa, vedeva nel matrimonio l'unica speranza di indipendenza. A causa della sua emofilia, ebbe difficoltà a trovare una moglie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con difficile; trattenerlo; lungo; Un periodo difficile ; Labirinti da cui è difficile districarsi; difficile come può esserlo una salita; Come un giallo... difficile da decifrare; Così è detto un lungo volo aereo senza scalo; Situati lungo il mare; La città toscana con Via Fillungo ; Le curve lungo i fiumi;