La definizione e la soluzione di: Contiene le informazioni genetiche di ogni organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DNA

Significato/Curiosità : Contiene le informazioni genetiche di ogni organismo

organismo vivente Disambiguazione – "organismo" rimanda qui. Se stai cercando il significato di organizzazione, vedi Organizzazione. Un organismo vivente è un'entità, unicellulare ...

