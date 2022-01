La definizione e la soluzione di: Conciato in cattivo stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MALANDATO

Significato/Curiosità : Conciato in cattivo stato

Altre definizioni con conciato; cattivo; stato; Cuoio conciato con allume; Il conciato re... di cinte e portafogli; Le lavorano i conciato ri; Le lavora il conciato re; cattivo andamento economico; Né buono né cattivo ; Si può fare a cattivo gioco; Aggettivo per un uomo cattivo ed empio; stato a sud dell india; My Way è stato uno dei suoi cavalli di battaglia; La città-stato dell antica Grecia; Manda avanti lo stato senza apparire;