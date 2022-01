La definizione e la soluzione di: È come dire semivestita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISCINTA

Significato/Curiosità : e come dire semivestita

Branda semivestito, avvolto nella coperta di lana. La branda viene appesa con i due anelli della capezziera ad appositi ganci fissati nei bagli della nave e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

