La definizione e la soluzione di: Un colpo... del contadino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VANGATA

Significato/Curiosità : Un colpo... del contadino

Altre definizioni con colpo; contadino; La buca del golf in un solo colpo ; Un colpo ... all onore; Forte dolore alla schiena: colpo della __; colpo da biliardo con cui si colpiscono due palle; Attrezzo del contadino ; Lo strumento del contadino per rivoltare la terra; Un vivace ballo contadino ; contadino , rurale;