La definizione e la soluzione di: Cittadina portoghese nell Estremadura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Cittadina portoghese nell Estremadura

Portogallo (reindirizzamento da Repubblica portoghese) -9.183333 Il Portogallo (in portoghese: Portugal; in mirandese: Pertual), ufficialmente Repubblica portoghese (in portoghese: República Portuguesa), è uno ...