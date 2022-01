La definizione e la soluzione di: Cinque dozzine all incirca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SESSANTINA

Significato/Curiosità : Cinque dozzine all incirca

Organizzazioni e popoli de La Ruota del Tempo (reindirizzamento da Cinque Grandi Capitani) vera appartenenza, erano appena ventisei (per l'esattezza erano: Cinque Verdi e Cinque Grigie, quattro Bianche e tre per ciascuna delle restanti Ajah) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

Altre definizioni con cinque; dozzine; incirca; Poligono con cinque lati; Millecinque cento romani; Pacchi di cinque cento fogli di carta; I cinque minuti in un ora; A occhio e = all'incirca ; Una quantità all'incirca intorno a dodici; All'incirca due decine di unità; Più o meno, all'incirca ; Cerca nelle Definizioni