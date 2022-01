La definizione e la soluzione di: Cappuccetto Rosso attraversa il bosco per andare a trovarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NONNA

Significato/Curiosità : Cappuccetto Rosso attraversa il bosco per andare a trovarla

Episodi di C'era una volta (prima stagione) (sezione Mani Rosso sangue) di Granny (la nonna di Cappuccetto) e Ruby Lucas (Cappuccetto Rosso), e ha un primo incontro con il signor Gold (Tremotino), il padrone della città. Nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

