La definizione e la soluzione di: Appellativo per il prete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REVERENDO

Significato/Curiosità : Appellativo per il prete

Don (trattamento) (categoria Appellativi onorifici) con altri prefissi quali dom, fra (o Fratello), e il più diffuso padre (usato anche come Appellativo verso i presbiteri secolari), a seconda dell'ordine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

