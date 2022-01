La definizione e la soluzione di: Apparecchi che captano onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : RADIORICEVITORI

Significato/Curiosità : Apparecchi che captano onde

Televisione via cavo satelliti. Poiché sia il sistema DTH che il sistema via cavo (inteso come ridiffusione ADSL dei segnali satellitari) captano i canali da satelliti, si usa talvolta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

