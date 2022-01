La definizione e la soluzione di: Antichi mantelli romani portati sopra l armatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LACERNE

Significato/Curiosità : Antichi mantelli romani portati sopra l armatura

Armi e armature romane forgiato. La protezione delle truppe romane era ottenuta tramite armature metalliche, normalmente una lorica hamata (armatura a maglia), ed elmi, oltre agli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 gennaio 2022

