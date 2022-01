La definizione e la soluzione di: Tre opere dello stesso ciclo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRITTICO

Significato/Curiosità : Tre opere dello stesso ciclo

ciclo di Dune Il ciclo di Dune è una serie di sei romanzi di fantascienza scritti da Frank Herbert fra il 1965 e il 1985. Il ciclo è ambientato prevalentemente sul ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Altre definizioni con opere; dello; stesso; ciclo; Quattro opere di Wagner; Lavoro di recupero di opere d arte; Tali sono certe opere benefiche; Lo era la vedova in un opere tta tedesca; Un modello di trasmissione televisiva; Il Brad dello schermo; L ovino dello Zodiaco; Involto, fardello ; Abitano tutti nello stesso palazzo; L effetto del ripiegamento su se stesso ; Di stesso tono e simultaneo in musica; Nati il nostro stesso anno; Scrisse in collaborazione con il marito il ciclo di romanzi di Claudine; In direzione del ciclo ; Portaoggetti per ciclo motori; L enciclo pedia del web;