La definizione e la soluzione di: Il tipico dipinto dell arte religiosa russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ICONA

Significato/Curiosità : Il tipico dipinto dell arte religiosa russa

Russia (reindirizzamento da arte russa) regolarmente. Pasqua è la festa religiosa più popolare nel Paese, celebrata da circa i tre quarti della popolazione russa, inclusi coloro che non appartengono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

