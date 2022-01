La definizione e la soluzione di: Terribile divinità fenicia alla quale si immolavano bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOLOC

Significato/Curiosità : Terribile divinita fenicia alla quale si immolavano bambini

Guerra di Troia Poseidone era dalla loro parte e, mentre il sacerdote e i suoi due figli immolavano un toro sulla riva, furono tutti e tre ghermiti da due giganteschi serpenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

