La definizione e la soluzione di: Recipienti di plastica per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TANICHE

Significato/Curiosità : Recipienti di plastica per liquidi

Recipiente in pressione contenuto dal recipiente è ad una pressione più alta di quella esterna. Alcuni esempi di Recipienti in pressione sono: polmoni smorzatori per compressori ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

