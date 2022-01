La definizione e la soluzione di: Quelli d America sono i puma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEONI

Significato/Curiosità : Quelli d America sono i puma

puma concolor Disambiguazione – "puma" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi puma (disambigua). Il puma (puma concolor (Linnaeus, 1771)), chiamato anche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Altre definizioni con quelli; america; sono; puma; quelli secchi valgono poco; quelli delle canzoni li scrivono i parolieri; quelli alla giudia sono fritti e romaneschi; quelli toscani sono con patè di fegatelli; Sudamerica no di sangue misto; Gigantesco albero america no; Quelle america ne sono le arachidi; Lo stato centro-america no con capitale Tegucigalpa; sono lussuose quelle da crociera; Lo sono i tipi dispettosi; Possono cingere l orto; I borghesi sono del medio; Lo spuma nte... caro a Peppino Di Capri fra; Uno strascico di spuma ; La città dello spuma nte; Linci, puma e gatti; Cerca nelle Definizioni