Soluzione 4 lettere : OGGI

Significato/Curiosità : A mezzanotte cambia nome

Capodanno (categoria Collegamento interprogetto a Wikisource presente ma assente su Wikidata) cambio d'anno scatta solamente alle ore 6:00 del 1º gennaio, mentre in quelli bisesti il passaggio da un anno al successivo si verifica a mezzanotte dato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

Cambierà nome a mezzanotte ; Si sovrappongono a mezzanotte ; mezzanotte a Los Angeles ing; Quello di mezzanotte si ammira ai circoli polari; Titolo che molti Spagnoli si scambia no; Spingono a cambia re auto; Come il tempo che non cambia ; cambia no vanto in danno; I fenome ni che modellano le rocce; Il prenome di Pompeo; Oscilla nel manome tro; I fenome ni come la pioggia o la nebbia;