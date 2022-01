La definizione e la soluzione di: Lo si festeggia la notte di San Silvestro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPODANNO

Significato/Curiosità : Lo si festeggia la notte di San Silvestro

notte di San Silvestro La notte di San Silvestro, o vigilia di Capodanno, corrisponde alla notte tra il 31 dicembre e il 1º gennaio (Capodanno). Essa è celebrata in diversi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 3 gennaio 2022

